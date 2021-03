Combustível na reserva do tanque

Uma das grandes mentiras que viraram verdade segundo Boris Feldman.

Tanque na reserva destrói a bomba? Nada a ver: o que refrigera a bomba dentro do tanque de alguns carros é exatamente o combustível que passa em seu interior. E não aquele que a envolve.

Há também quem ache que ao usar o combustível até as últimas gotas, a eventual sujeirinha depositada no fundo do tanque pode entupir a bomba: coisa de quem não sabe o que diz, pois o combustível sempre é aspirado do fundo do tanque independente da quantidade de combustível nele.

