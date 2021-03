Hans Donner em Goiânia

Nome reconhecido internacionalmente, o designer Hans Donner, criador de algumas das mais icônicas aberturas da TV brasileira, tem frequentado as terras goianas. Semana passada ele almoçou no Restaurante Panela Mágica, em Goiânia, com o empresário da construção civil, Fabiano Almeida, da Séren Incorporações, e com as arquitetas Ana Gabriela Lins e Iara Luiza Galvão, para tratar do andamento de projeto imobiliário que contará com sua participação no design da fachada e de ambientes internos.

Será o primeiro de uma série de cinco residenciais que terá sua participação no desenvolvimento. Entusiasmado, ele revela que a arquitetura é um sonho de sua juventude, que agora ele tem a oportunidade de explorar. Goiânia, sua cidade de estreia, está entre as 10 melhores cidades brasileiras para se fazer investimentos no mercado imobiliário, de acordo com ranking da consultoria Urban Systems.