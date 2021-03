Live - Câmara promove a Semana de Reflexão Mulher na Sociedade Atual

Por Francisco Cabral

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março, a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Eficiência e Gestão Legislativa (Egel), promove, de 8 a 12 deste mês, a Semana de Reflexão Mulher na Sociedade Atual. Serão realizados cinco debates virtuais, de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com transmissão da TV e da Rádio Câmara.

As lives poderão ser acompanhadas pelo site www.jatai.go.leg.br, pelo canal da Câmara Municipal de Jataí no YouTube ou pelas redes sociais do legislativo jataiense (Facebook, Instagram e Twitter).

Dentro da proposta da Egel de promover a educação cidadã, a Semana de Reflexão Mulher na Sociedade Atual tem como objetivo fomentar a discussão sobre as lutas, conquistas e desafios das mulheres na atualidade, por entender que vivemos tempos em que a informação segura, refletida e responsável promove mudanças e aponta caminhos possíveis.

Criada no final de 2020, a Egel assume para si a missão de promover lugares de aprendizagem, momentos de discussão e espaços destinados ao saber. A Semana de Reflexão é apenas o começo, mas o debate continuará diariamente, para construir um mundo mais justo.

PROGRAMAÇÃO

Na próxima segunda-feira, dia 8, será debatido o tema “Mulheres na política”, com a participação das vereadoras Marina Silveira e Alessandra do Adote, presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Jataí, respectivamente, da ex-secretária da Educação de Goiás Raquel Teixeira e das deputadas estaduais Lêda Borges e Adriana Accorsi.

No dia 9, haverá a roda de conversa “De mulher para mulher”, com a presença do coletivo feminista Jacarandá-UFJ (Universidade Federal de Jataí) e das Promotoras Legais Populares-UFJ. A mediação será feita por Wânia Soares.

Já no dia 10 acontece a “Roda Vida”, com Sabrina Rampazzo, juíza titular do Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher da comarca de Jataí.

Para o dia 11 está programa uma nova “Roda de conversa”, desta vez com o tema “Mulheres empreendedoras”, sob a responsabilidade de Layla Milena, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim).

A Semana de Reflexão será encerrada no dia 12 com a discussão sobre “Gênero e deficiência”, com Laureane Costa, mestranda em educação na UFJ, e Fatine Oliveira, mestranda em comunicação social na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).