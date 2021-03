Você conhece qual é a "idade do seu coração"?

O termo “idade do coração” descreve uma maneira de entender seu risco de ataque cardíaco ou AVC. Uma idade mais jovem do coração significa um risco menor.

O cálculo está baseado em seus fatores de risco para doenças cardíacas, como idade, pressão arterial e colesterol, bem como dieta, atividade física e tabagismo.

Uma ferramenta gratuita que calcula a idade do seu coração foi adaptada do Estudo do coração de Framingham. Esta ferramenta está disponível no site Framingham Heart Study (em inglês).

Se você é como muitas pessoas, a idade do seu coração é mais velha do que sua idade real. Mas você pode baixar a idade do seu coração adotando um estilo de vida mais saudável. Para começar, concentre-se em fazer apenas uma ou duas das seguintes mudanças recomendadas pelo Dr. Francisco Lopez-Jimenez, cardiologista da Mayo Clinic.

Você pode ajudar a diminuir seus fatores de risco de doenças cardíacas:

- deixando de fumar se você for fumante;

- fazendo pelo menos 150 minutos de atividade física por semana;

- comendo alimentos saudáveis, incluindo vegetais, frutas, nozes e sementes, legumes, grãos integrais e proteína magra, especialmente peixe;

- limitando o sal em sua dieta;

- mantendo um peso saudável;

- baixando sua pressão arterial;

- melhorando seu colesterol, e

- administrando seu açúcar no sangue se você tiver diabetes.