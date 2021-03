Mais uma vez pandemia afetando trabalhos no Legislativo Jataiense

Tanto o decreto do executivo quanto a portaria publicada pelo legislativo levam em consideração a sobrecarga do sistema de saúde municipal provocada pelo novo coronavírus

Por Francisco Cabral

As atividades presenciais da Câmara Municipal de Jataí serão suspensas nesta quarta-feira, dia 3 de março, em consonância com o decreto municipal nº 57, publicado pela prefeitura, como forma de combater a proliferação do vírus Sars-CoV-2, causador da pandemia de Covid-19. O expediente será retomado no dia 9 deste mês, caso o decreto não seja prorrogado.

Tanto o decreto do executivo quanto a portaria publicada pelo legislativo levam em consideração a sobrecarga do sistema de saúde municipal provocada pelo novo coronavírus, a ausência de vagas de UTI em Jataí e o enquadramento do município (e de toda a região Sudoeste II) em estado de calamidade (mapa vermelho), a mais grave das situações do mapa de recomendação de risco divulgado regularmente pelo governo estadual.

Nas últimas semanas houve um aumento expressivo no número de pessoas infectadas e no índice de óbitos em decorrência da Covid-19 na cidade. A própria Câmara teve vários casos confirmados, entre eles três vereadores. Os trabalhos parlamentares e dos servidores continuarão a ser executados via home office. As sessões ordinárias que seriam realizadas na próxima semana acontecerão a partir do dia 22 de março.