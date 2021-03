Sucesso de produtividade em 4 alqueires

Foi nesta área que Alexandre engordou 40 bois “com capim sobrando e proteinado no cocho”, detalhou Roz. Os bois jovens apresentaram média de 19, [email protected] ao abate na Friboi de Pimenta Bueno-RO, sendo 82% do lote compostos por animais de 2 e 4 dentes.

Dentro do quadro Giro pelo Brasil que foi ao nesta segunda, 03, destaque para a história do pecuarista Alexandre Nunes, titular do Sítio Campo Verde, no município de Nova União, estado de Rondônia.

O produtor chegou em Rondônia em 1985, com apenas quatro anos de idade, junto ao seu pai, José Mauro, vindos do interior paranaense, município de Ubiratan, e desde então trabalham juntos, gerando riqueza por meio da terra.

Começaram produzindo café em uma propriedade um alqueire que era de seu avô e logo tomaram caminho próprio. “Em 1992, o seo José Mauro comprou os primeiros 20 alqueires de terra, com o Alexandre sempre garrado trabalhando com seu pai”, explicou o originador da Friboi Matheus Roz em participação no Giro do Boi.

Mais tarde, em 2005, Alexandre se casou com sua esposa, Dianna (veja na foto acima em destaque), e em 2010 decidiu comprar sua própria terra, seus primeiros dez alqueires. Trabalhando na intensificação da fazenda, em 2018 o pecuarista começou a investir nas pastagens com ajuda de um técnico agropecuário – seu amigo Fernando – que o ajudou a corrigir solo e adubar quatro alqueires de terra distribuídos em oito piquetes de capim Paredão.

Foi nesta área que Alexandre engordou 40 bois “com capim sobrando e proteinado no cocho”, detalhou Roz. Os bois jovens apresentaram média de 19,[email protected] ao abate na Friboi de Pimenta Bueno-RO, sendo 82% do lote compostos por animais de 2 e 4 dentes.

Lote de bois de 2 a 4 dentes abatidos com 19,[email protected] na Friboi em Pimenta Bueno-RO.

“Ele vem executando um trabalho fantástico lá. Em apenas quatro alqueires de capim Paredão ele engordou 40 bois que ultrapassaram 19,5 arrobas de média”, reconheceu o originador.

“Você quase nem vê a boiada no capim (referindo-se à foto abaixo). Ele viu que a propriedade precisava produzir mais arrobas por hectare, chamou o técnico agrícola amigo dele, o Fernando, em eles conseguiram corrigir a terra, fizeram um belo trabalho”, detalhou Matheus Roz.

Boiada engordou no pastejo rotacionado em piquetes de capim Paredão com ajuda do proteinado no cocho.

“Ele provou que não precisa de muito espaço para produzir muito. Em pouco espaço, eles estão produzindo muitas arrobas”, ressaltou.

