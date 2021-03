A partir deste 3 de Março Jataí estará em severas restrições

Na escala de contágio da Covid-19 Jataí assim como o Estado todo entra na cor Vermelha e assim os governantes não veem outra saída a não ser restrições máximas.

Diante dos fatos de colapso eminente no sistema público de saúde Executivo edita um novo Decreto Municipal onde adota restrições mais severas, afetando substancialmente o ir e vir das pessoas na cidade. Entre as ações como suspensão total das atividades não essenciais como bares e similares, estão também fiscalização das pessoas em circulação pelas ruas da cidade.

“Dispõe sobre suspensão total das atividades não essenciais e da circulação de pessoas e veículos particulares (lockdown), no âmbito do Município de Jataí, e dá outras providencias. ”

Decreto n°. 0057 dispõe sobre a suspensão total das atividades não essenciais e da circulação de pessoas

Por Nicolas Mardem

O novo Decreto Municipal n°. 0057, publicado hoje (01), dispõe sobre a suspensão total das atividades não essenciais e da circulação de pessoas e veículos particulares (lockdown), no âmbito do Município de Jataí, a partir do dia 03/03, e dá outras providencias.

Fica estabelecido que:

• Atividades não essenciais, econômicas e não econômicas, terão seu funcionamento suspenso a partir das 00:00h do dia 3 de março de 2021 até as 06:00h do dia 9 de março de 2021;

• Estabelecimentos de comércio varejista e atacadista de produtos alimentícios, ficam autorizados o funcionamento ao público das 06:00h às 20:00h, mediante senha respeitando a limitação 1 (uma) pessoa para cada 12m² da área de vendas.

Entre outras providencias, para mais informações acesse o Decreto AQUI.

Denúncias

Para realizar denúncias entre em contato, através do WhatsApp (64) 9 8438-4018.