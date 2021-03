Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

O vereador Adilson Carvalho requereu ao executivo a construção de uma ponte na Rua 15, sobre o córrego Jataí, ligando a Vila Sofia ao setor Industrial. Ele lembra que são inúmeros os pedidos dos moradores da região. “A ponte, além de ligar os dois bairros, facilitará bastante no que se refere à agilidade no transporte e deslocamento para outros setores e pontos da cidade, contribuindo também com o desenvolvimento da região”, afirmou.

Abimael reivindica ecopontos no Conjunto Rio Claro e no Estrela Dalva

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal a construção de ecopontos nos setores Conjunto Rio Claro e Estrela Dalva. “Naquelas proximidades está sendo descartada uma grande quantidade de entulhos provenientes de construção e também lixo domiciliar”, informou ele. “As pessoas estão jogando lixo nos locais sem saber das futuras consequências maléficas que isto irá trazer a elas próprias. Sugiro que seja feito um ecoponto semelhante ao existente no setor Jacutinga, o qual recebe resíduos sólidos e recicláveis como papel, papelão, garrafas e resíduos volumosos resultantes de podas e jardinagem”.

Carlinhos pede reativação do portão eletrônico da rodoviária

O vereador Carlinhos Canzi reivindicou ao município a reativação do portão eletrônico no Terminal Rodoviário de Jataí, com a colocação de um guarda municipal de prontidão na guarita. O parlamentar também solicitou que a escada rolante volte a funcionar. “A reativação do portão eletrônico, controlado por um guarda municipal, propiciará a facilidade na fiscalização por parte da administração do terminal, acerca da entrada e saída de veículos nas dependências do local, evitando as ocupações irregulares de boxes de embarque e plataformas, além de gerar maior segurança. Com a escada rolante, serão propiciadas praticidade e agilidade aos seus utilizadores”, assegurou.

Alessandra quer asfalto para a região do Guadalupe

A vereadora Alessandra do Adote requereu ao executivo o asfaltamento, na região do Guadalupe, do trecho entre a Rua das Paineiras, no setor Recanto Alvorada, e a sede do assentamento, em um total de 5.881 metros. Ela lembra que a via é utilizada por produtores rurais e demais chacareiros, que precisam se deslocar e transportar seus produtos. “É importante destacar que a referida estrada está inserida dentro do cinturão verde do município, do qual reduz a dependência Jataí no setor de hortifrutigranjeiros de outras regiões, assim a mesma está em situação de difícil trafegabilidade, necessitando de asfaltamento urgente. Ressalto que nessa estrada passam diariamente cerca de 300 veículos por dia. Lembrando que a maioria dos moradores mora no assentamento e trabalha na cidade”, informou a parlamentar.