Mais um passo importante para implantação da UFJ

Durante a semana passada, o reitor da UFJ, Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, esteve em Brasília, buscando recursos para a implantação da UFJ.

O reitor articulou, junto ao Senadores Vanderlan Cardoso (PSD/GO) e Wellington Fagundes (PL/MT) uma reunião com os reitores e reitoras das universidades supernovas.

Na ocasião, foi formalizada a inserção de uma emenda de 200 milhões de reais (de autoria do Senador Wellington) no Orçamento na União, destinada exclusivamente para as seis supernovas.

A emenda - que é fruto de um árduo e longo trabalho durante o ano de 2020 - será encaminhada, agora, para a Comissão de Educação da Câmara Federal, na qual o relator é o Dep. Federal Lucas Vergílio (Solidariedade/GO).

A UFJ agradece o empenho dos Senadores Vanderlan Cardoso, Wellington Fagundes e do Deputado Lucas Vergílio, conta com o apoio deles e de nossos representantes no Congresso Nacional para aprovação da emenda, no plenário.

