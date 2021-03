Com 96% dos leitos de UTI ocupados, Goiás ultrapassa a marca de 8.500 mortes pela Covid-19

Março poderá ser considerado o mês mais difícil no enfrentamento à Covid-19 em Goiás.

Por Luiza Lopes

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou atualização dos números da Covid-19 para este domingo, 28. Goiás ultrapassou a marca 8.500 mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 200 novos casos e 07 pessoas morreram vítimas da doença.

Março poderá ser considerado o mês mais difícil no enfrentamento à Covid-19 em Goiás. Nos hospitais públicos e privados, a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), neste domingo, é de 90,80% e 68,35% das enfermarias. Apenas nos hospitais sob gestão do estado de Goiás a situação é a ainda mais crítica, 96,56% das UTIs estão ocupadas. Das 407 unidades existentes atualmente no estado, apenas 14 estão disponíveis.

Segundo o painel da Covid-19 disponibilizado pela Secretaria de Saúde de Goiás, há 395.836 casos confirmados, 378.974 casos recuperados, 336.235 suspeitos, 229.730 descartados e 8.517 óbitos confirmados, o que significa uma taxa de letalidade de 2,15%. Há 248 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Fonte: Jornal Opção