Câmara Municipal de Jataí se propõe a pagar metade das 24 mil doses de vacina

A proposta da CAM é para que o Executivo Municipal compre 24 mil doses do imunizante que poderá vacinar cerca de 12 mil pessoas.

Veja nota

Câmara propõe compra de vacinas em parceria com prefeitura

Com o apoio de todos os vereadores presentes à sessão ordinária desta quinta-feira, dia 25, a presidente da Câmara Municipal de Jataí, Marina Silveira, enviou ofício ao prefeito Humberto Machado no qual sugere a compra, pelo município, de 24 mil doses da vacina contra a Covid-19, o que garantiria a imunização de 12 mil pessoas.

No documento, a parlamentar informa que o legislativo atualmente tem condições de arcar com R$ 500 mil, metade do valor necessário para a compra das 24 mil doses. A quantia corresponde à devolução de parte do duodécimo, o valor que o executivo repassa mensalmente para cobrir as despesas da Câmara.

A iniciativa se dá pelo grande aumento no número de casos de Covid-19 na cidade e pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que no último dia 23, em resposta à ação protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entendeu que estados e municípios têm autonomia para adquirirem, de laboratórios diversos, as vacinas que estiverem à disposição.

“Com essas doses, não poderemos imunizar toda a população, mas em grande alcance aos portadores de comorbidades graves que se complicam quando contaminados pelo novo coronavírus, a exemplo dos pacientes de diabetes, câncer, dependentes de hemodiálise e outras doenças a serem avaliadas pela equipe técnica profissional em saúde de nosso município para definirem a necessidade”, observou Marina.