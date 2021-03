Novas vacinas serão distribuídas a partir desta quinta-feira

Até sexta-feira todos os municípios irão receber as vacinais.

Por Pedro Hara

Nesta terça-feira, 24, o Estado de Goiás recebeu novas doses de vacinas da CoronaVac e da AstraZeneca. Do total de doses recebidas, 68 mil serão utilizadas para imunizar idosos de até 80 anos. A distribuição das doses para as regionais de saúde será realizada a partir de amanhã e, até sexta-feira, todas as regionais terão recebido. Das regionais de saúde, as vacinas serão distribuídas para os municípios, aqueles que estiverem mais próximas da capital irão receber a partir de quinta-feira, enquanto os mais distantes a partir de sexta.

Atualmente, a população de idosos em Goiás de 80 a 84 anos é de aproximadamente 60 mil pessoas. Segundo Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), as doses recebidas serão suficientes para vacinar os idosos nesta faixa de idade e alguns até 78 anos. “Nós temos uma população de 80 a 84 anos de aproximadamente 60 mil pessoas e nós recebemos 67 mil doses para a primeira dose, então nós vamos chegar além dos 80”, pontuou.

Segunda onda em Goiás

A segunda onda da Covid-19 em Goiás tem impressionado pelos altos números diários de novos casos, óbitos e internações. Outra observação feita pela SES-GO, é que o tempo entre a detecção do caso e a internação está sendo menor.

Segundo Flúvia Amorim, houve um aumento significativo no número de casos entre adolescentes e adultos entre 15 e 20 anos. O aumento é resultado das aglomerações promovidas pelas pessoas desta faixa etária. “Esse grupo etário se contamina e não vai internado, mas contamina pessoas mais velhas que vão parar no hospital”, explicou Flúvia Amorim.

Matéria do Jornal Opção