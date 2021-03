A SANEAGO e a Prefeitura de Jataí comunicam sobre obras no sistema de abastecimento de água

Por Costa Júnior

A SANEAGO e a Prefeitura Municipal de Jataí, por meio da Diretoria de Regulação e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico e do departamento interno da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, informam que serão realizadas obras no sistema de abastecimento de água do município, envolvendo a interligação do Empreendimento Alteza à rede de água.

Destaca-se abaixo os informativos em relação à obra em questão:

• O corte para realização de tal obra será de aproximadamente 40 m²;

• Endereço: no cruzamento entre as Ruas Padre Nóbrega e Dep. Honorato de Carvalho, Setor Bela Vista;

• Data inicial: 02/03/2021 / Data Final: 05/03/2021.

Por conseguinte, o serviço será realizado das 6h às 17h30min, e durante esse período, o abastecimento pode ser afetado nos seguintes bairros: Bairro Popular, Morada do Sol, Residencial das Brisas, Setor Divino Espírito Santo, Vila Fátima, Vila Luiza, Vila Santa Maria e Vila Sodré, visto o possível desligamento das redes visando a não interferência no andamento das obras, vazamentos e perca de água tratada no processo.

A DRFSSB ressalta que tal ação é prevista no Plano Municipal de Saneamento Básico, no que diz respeito ao fato de que todos os contribuintes têm direito ao acesso à água tratada.

Reitera-se nossos pedidos de desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão de todos.