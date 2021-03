Após decisão do STF, Caiado negocia aquisição de vacinas contra a Covid-19 com laboratórios

Por Felipe Cardoso / Opção

“Mas enquanto isso preciso da colaboração de todos: use máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento social”, disse o democrata nas redes sociais

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) descentralizar a compra de vacinas e autorizar que os Estados adquiram suas próprias doses do medicamento para imunização e combate ao coronavírus, o governador Ronaldo Caiado (DEM) usou as redes sociais para ressaltar que já está em fase negociação com laboratórios.

“Vacina já e para todos sempre foi o meu objetivo frente a essa pandemia”, disse o governador em um trecho da publicação. Em seguida, completou: “já estou em negociação com laboratórios para que em breve possamos ter todo o povo goiano imunizado e protegido da Covid-19”.

Segundo o democrata, os membros do Fórum dos Governadores já estão avançando na busca pelo imunizante. “Vamos vencer esse vírus, mas enquanto isso preciso da colaboração de todos: use máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento social”, finalizou.

Fonte; Jornal Opção