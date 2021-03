Dívida com a ENEL?

Distribuidora oferece política diferenciada de pagamento, com parcelamento em até 10 vezes sem juros.

A campanha vai até domingo dia 28

Clientes podem parcelar suas dívidas online, de maneira fácil e rápida, pelo Portal de Negociação.

Goiânia, 23 de fevereiro de 2020 – A Enel Distribuição Goiás completa quatro anos de trabalho no Estado neste domingo (14) e, para comemorar a data, a distribuidora lança neste dia uma campanha de negociação de dívidas com condições especiais. Até o dia 28 de fevereiro, os clientes poderão parcelar contas em atraso em até dez vezes sem juros (uma entrada + nove parcelas).

“Diante do atual cenário de pandemia, a empresa disponibiliza para os clientes a possibilidade de fazer sua negociação online, pelo nosso Portal de Negociação. Com poucos cliques, de forma fácil e rápida, o cliente escolhe a opção de parcelamento mais adequada para ele”, explica o responsável por Mercado da Enel Distribuição Goiás, Nelson Assumpção.

O Portal de Negociação pode ser acessado pelo site da empresa, no endereço https://www.enel.com.br/pt-goias/login.html. A negociação também poderá ser realizada de forma online pelo Aplicativo Enel Goiás, que pode ser baixado gratuitamente pelo iOS (https://apple.co/2pb8F66) e Android (https://bit.ly/2HioUtv). Para acessar os serviços, é necessário fazer login com os dados do cliente, que poderá escolher o número de parcelas e o valor da entrada que quer pagar.

Outra forma de acessar o serviço é pelo Call Center 0800 062 0196 e nas lojas da distribuidora em todo o Estado. Para encontrar a unidade mais próxima, basta acessar https://www.eneldistribuicao.com.br/go/lojas.aspx. “A campanha de negociação é uma boa opção para o cliente quitar suas dívidas com a companhia, evitando a suspensão do fornecimento de energia”, completa Nelson.