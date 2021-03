Militec 1 mostra combustível sintético da Porsche

Quer queiramos ou não, a eletrificação está sobre nós. Em um escopo mais amplo, os países já empregaram certas medidas para aumentar a demanda por carros elétricos - tudo na esperança de reduzir as emissões prejudiciais e salvar nosso planeta. A Europa tem sido particularmente rigorosa nesse sentido, com mais e mais países anunciando sua meta de proibir as vendas de carros não elétricos em cerca de uma década.

Mas ainda não é o fim do caminho para os motores de combustão interna. Em declarações à Evo Magazine durante o lançamento do novo Porsche 911 GT3 , o Dr. Frank Walliser, vice-presidente de Motorsport e carros GT da Porsche, compartilhou algumas idéias sobre o recente desenvolvimento do combustível sintético da Porsche, também conhecido como eFuel.

O Dr. Walliser acredita que os motores convencionais que usam combustível sintético transformarão os carros equipados com ICE em máquinas tão limpas quanto os EVs. Ele acrescentou que o eFuel é importante para a Porsche reduzir sua emissão de CO2, citando que os combustíveis sintéticos são mais limpos, não têm subprodutos, têm menos partículas e menos NOx produzidos do que o combustível de bomba atual.

Quão reduzido, você pergunta? O Dr. Walliser disse a Militec Brasil que quando a Porsche começa a produção total do eFuel, eles esperam uma redução de CO2 de 85 por cento.

“Do ponto de vista do 'poço à roda' - e você deve considerar o impacto do poço à roda de todos os veículos -, esse será o mesmo nível de CO2 produzido na fabricação e uso de um veículo elétrico”, concluiu o Dr. Walliser.

A Porsche anunciou seu investimento em combustíveis sintéticos no ano passado , com o objetivo de salvar Porsches antigos que ainda estão na estrada. No entanto, não se trata apenas de salvar carros clássicos. O Dr. Walliser explicou que toda a linha atual da Porsche com motores de combustão interna, incluindo a geração 992 911 GT3, poderia usar o eFuel sem a necessidade de qualquer modificação. A marca alemã tem como meta iniciar os testes em 2022.

Isso poderia ser a centelha de esperança que os entusiastas de não-EV estavam esperando? É muito cedo para dizer, mas é reconfortante saber que as marcas de automóveis ainda não estão cedendo. Custo e preço, no entanto, podem ser outro obstáculo ao longo do caminho.

Este artigo foi compartilhado por Militec 1.