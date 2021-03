Prefeito Humberto Machado realiza reunião com a Câmara Municipal

Nesta segunda-feira (22), o Prefeito Humberto Machado, realizou uma reunião com a Câmara Municipal para discutir diversos assuntos de interesse do município. Entre os temas, foi apresentado aos edis o Projeto de Lei que trata da criação do Alvará Fácil e o de Imediato, que desburocratizará a emissão dos alvarás para a construção de imóveis de baixo risco e que não excedam a uma área construída de 200m2.

Outro Projeto apresentado, prevê um Programa de Recapeamento de diversas ruas e avenidas de várias regiões da cidade, nos próximos meses 25 milhões serão investidos na recuperação de vias públicas.

Na reunião, que durou cerca de quatro horas, os vereadores puderam tirar dúvidas e fazer sugestões sobre os projetos apresentados e a outros assuntos de interesse da comunidade.