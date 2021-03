Antigo Cocha Bamba agora Base de Apoio às Forças de Segurança passa por mudanças

Por Nicolas Mardem

A Base de Apoio às Forças de Segurança, localizada na antiga Associação Sport Club Cocha-Bamba, recebeu algumas obras, nas últimas semanas.

As instalações do antigo clube estão sendo usadas como uma base de apoio, e as obras estão sendo realizadas com o objetivo de oferecer alojamentos para os Guardas Civis que estiverem de serviço. O local ficou sob o comando da GCM, sendo base de apoio para a guarda e outras forças de segurança de Jataí.

Assim, esta região na Divisa dos Bairros Mauro Bento, Colméia Park e Jardim Paraíso, será melhor assistida contando com a presença constante das forças de segurança.