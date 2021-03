Padre Robson: "Se o senhor pudesse matar ele para mim, eu achava uma benção"

Por Danielle Oliveira, Ana Carolina Raimundi e Mahomed Saigg, G1 GO e Fantástico

Novos áudios encontrados em equipamentos apreendidos com padre Robson de Oliveira, que era investigado por desvio de dinheiro de fiéis doados à Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), em Trindade, mostram quando o sacerdote diz a um advogado que a morte de um dirigente da entidade, Anderson Fernandes, envolvido em esquemas de suborno, seria conveniente a ele, segundo a investigação. Obtidas com exclusividade pelo Fantástico, gravações também indicam pagamento a desembargadores.

Em nota ao Fantástico, a defesa de padre Robson disse que desconhece o conteúdo das mensagens e que elas são “frutos de montagens e adulterações feitas por pessoas inescrupulosas”. A nota disse ainda que o padre é vítima de extorsão e perseguição.

Anderson Fernandes, em nota enviada ao Fantástico, afirma que o episódio em que o padre disse que queria matá-lo era claramente uma brincadeira. Ele disse que Robson falava isso brincando com frequência, inclusive na frente dele. Anderson alega ainda que a gravação é claramente uma montagem e que está sendo utilizada de forma descontextualizada e errônea.

Sobre o suposto suborno a desembargadores, a presidência do Tribunal de Justiça de Goiás afirma que não se pode presumir a ocorrência de irregularidades no julgamento de processos a partir de conversa mantida entre advogado e cliente.

O G1 solicitou um posicionamento à Afipe, na noite de domingo (21), e aguarda retorno.

