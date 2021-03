Apesar das críticas de bolsonaristas o Juiz tem boa aceitação em meio ao eleitorado

Por Olavo Soares/GP

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-ministro Sergio Moro (sem partido) empatam tecnicamente em uma simulação para o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Os dados são de levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado na última sexta-feira (29).

Numericamente, Bolsonaro aparece à frente: tem 39,1% contra 37,6% de Moro. O empate se dá porque a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Moro foi ministro de Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro de janeiro de 2019 até abril do ano passado. Ele deixou o cargo rompido com Bolsonaro, após acusar o presidente de interferir politicamente na Polícia Federal. Hoje, Moro trabalha para uma empresa privada e tornou-se um dos principais "alvos" das críticas de apoiadores do governo nas redes sociais.

Fonte: Gazeta do Povo

