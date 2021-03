Estrada do São José terá 25,8 KMs pavimentados

O convênio assinado estabelece que a Prefeitura de Jataí irá arcar com as despesas do projeto, no valor de R$ 360.306,80, e o Governo do Estado com os custos da execução da obra.

Por Nicolas Mardem

Oficializado convênio entre Prefeitura de Jataí e Governo do Estado, para pavimentação da GO 180

Nesta quinta-feira (18), em Montividiu (GO), por ocasião da solenidade de abertura da safra de soja em Goiás, o Prefeito Humberto Machado, em companhia dos vereadores Carlinhos Canzi, Deuzair Parente, e Vicente Mantelli, oficializou um convênio com o Governo do Estado, para a pavimentação de 25,8 km da GO 180, o trecho a ser asfaltado atenderá as regiões rurais de São José, Santa Barbara e Felicidade.

Nota JN

Em Janeiro de 2019, de acordo com o Portal Goiás, o governador Caiado e o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas estiveram reunidos para tratar da recuperação das estradas da região Sudoeste do Estado, isso em caráter emergencial, e a estrada do São José foi citada na ocasião como sendo uma das principais vias de escoamento da produção agropecuária. O convênio para recuperação das estradas teria sido entre governo do estado, prefeituras e governo federal através do MINFRA.

Veja trecho da nota publicada pelo Portal Goiás em Janeiro de 2019:

"...E as ações para recuperar as rodovias estaduais terão início imediato. O governador assina, nesta quinta-feira, dia 10, um convênio de cooperação entre Governo de Goiás, prefeituras de Jataí e Rio Verde e Ministério Público para viabilizar a recuperação de rodovias na Região Sudoeste. “Será o primeiro passo para garantirmos o escoamento da produção e a resguardarmos a vida dos cidadãos que por ali trafegam”, constatou Caiado." Clique aqui e leia nota completa.

Essa estrada já teve um levante para que fosse totalmente pavimentada ligando os municípios de Jataí e Caçú, isso desde que Maguito Vilela foi governador. A época a estrada foi levantada, ponte sobre o Rio Claro construída e para que projeto fosse concluído dependeria da ponte sobre o Rio Verdinho, o que não aconteceu. Sobrea obra dessa ponte a situação foi bem diferente, como a obra não foi concluída todo o material ali depositado para sua construção foi desaparecendo, ...misteriosamente devido o abandono de todo o projeto.

O que se espera que agora esses 25,8 kms de pavimentação sejam realmente feitos. Não vai cobrir toda a estrada, mas já será um alento, mais conforto e segurança para quem trafega naquela região.