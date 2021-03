Prisão de Daniel Silveira: seis partidos pedem cassação do deputado ao Conselho de Ética (G1) / Foto: Reprodução/OGlobo

Por Silfarney V. Nascimento

O caso do Dep.Daniel Silveira, terminará bem para os Poderes, ele servirá como "boi de piranha", ou seja, o poderoso Supremo deu seu recado, mais endereçado aos simples mortais do que à classe política.

O deputado não gozava de nenhuma influência com seus pares, era considerado um corpo estranho, então, foi sob medida, nas entranhas dos Poderes, fizeram um acordo, nos condenamos, vocês, com muitos processos por aqui, mantêm a decisão, e faz de contas que o corporativismo não prevalece na casa do povo, que há um novo Princípio na casa, o da moralidade.

Pronto, tudo resolvido, todos ficam bem, a mensagem foi dada, azar do bocudo insensato.