Governo Municipal publica novo decreto que visa frear o avanço da Covid-19

Por Nicolas Mardem

A Prefeitura de Jataí adotou as diretrizes do Governo do Estado de Goiás referente a medidas excepcionais de enfrentamento da pandemia do Coronavírus, considerando que o município está no quadrante de situação crítica e assim, lançou hoje (18), o Decreto Municipal n°. 0056, que dispõe sobre atividade de delivery e acrescenta Decreto anterior:

Fica proibido o funcionamento de bares e restaurantes, das 23h às 06h no Município de Jataí.

• Bares, restaurantes e demais estabelecimentos que se enquadrem no ramo de alimentação, ficam autorizados a funcionar com atendimento estritamente na modalidade de delivery (apenas entregas à domicilio).

Para mais informações acesse o Decreto AQUI.

Para realizar denúncias entre em contato, através do WhatsApp (64) 9 8438-4018.

Nota JN

O que se entende é que houve uma flexibilização em um momento em que nosso Estado está a um passo de se tornar a "Manaus" do Centro-Oeste no que se refere à Pandemia, tendo principalmente um agravante, Goiás não tem os problemas de logística que existe no norte do país, problemas que no Amazonas dificulta o ir e vir das pessoas.