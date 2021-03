Jataienses reclamam devido a falta de vacinas

Errata sobre cronograma de vacinação em Jataí

Muitas foram as reclamações de pessoas que buscaram a vacina contra a Covid-19 no dia de hoje (18/02), mas chegando nos postos de saúde a notícia que se teve foi que as vacinas tinham se acabado, contrariando nota publicada no Portal da Prefeitura dizendo que vacinação continuava dentro do cronograma.

A Redação do JN recebeu inúmeras reclamações de quê não havia mais vacinas, buscamos mais informações a respeito e descobrimos que a matéria a respeito de quê a vacinação continuaria até sábado estaria normal seguindo o cronograma de aplicações, porém vimos que a mesma foi retirada do portal de notícias da prefeitura.

De acordo com a assessoria da prefeitura a matéria foi retirada do portal devido a informações conflitantes entre o que foi publicado e a realidade junto aos postos de saúde, ou seja as vacinas realmente tinham se acabado. Agora é aguardar uma nova remessa distribuída pelo governo da estado. O governador Ronaldo Caiado anunciou em rede social que um novo lote de vacinas chegará em Goiás na próxima terça-feira, 23. Portanto a vacinação está suspensa até que novos lotes cheguem no Município.