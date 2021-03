Goinfra inicia obras de recuperação asfáltica em rodovias do Sudoeste goiano

revitalização vai trazer melhoria da trafegabilidade da região e para a segurança dos motoristas que transitam pela via.

Em resposta à solicitação do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra), iniciou na última quarta-feira, 10, os serviços de recuperação asfáltica das GOs – 174 e 422, no trecho que liga Rio Verde a Aparecida do Rio Doce, no Sudoeste do estado. O pedido para a restauração das rodovias foi realizado pessoalmente pelo chefe do Poder Legislativo ao titular do órgão, Pedro Sales, que prontamente se colocou à disposição para atender à demanda. No total, quase R$ 2 milhões serão investidos na execução da obra, que, quando finalizada, contribuirá para a melhoria no tráfego da região e para segurança dos motoristas que transitam pelos respectivos trechos diariamente.

Reforçando a importância das rodovias para o Sudoeste goiano, sobretudo, para o escoamento da produção de grãos, o presidente da Alego destacou que a realização dos trabalhos atende a uma reivindicação antiga da comunidade local, especialmente, dos produtores rurais da região. “Sabemos que a região Sudoeste possui rodovias extremamente importantes para o transporte de grãos em Goiás e, portanto, essas obras de pavimentação asfáltica contribuirão significativamente para um melhor escoamento desses produtos, além de garantir também a segurança de todos aqueles que transitam diariamente por essas vias, principalmente, dos nossos produtores”, pontuou.

O presidente da Goinfra, Pedro Sales, salientou que esse pacote de obras voltadas para a revitalização das rodovias goianas é resultado do compromisso do governo estadual com as diversas demandas na área de infraestrutura de todo o estado. “A reconstrução dessas rodovias, que já foi iniciada, vem reafirmar a sensibilidade do nosso governador Ronaldo Caiado, que conhece bem a realidade desse setor e sabe da importância da região Sudoeste para a produção agrícola regional e para o desenvolvimento socioeconômico do estado de Goiás”, destacou.

Asfalto de qualidade

Prezando pela excelência nos serviços de recuperação asfáltica da malha viária do estado, o governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra), tem implementado ações para garantir a qualidade do asfalto das rodovias goianas. Nas obras de recuperação das GOs-422 e 174, será aplicado em 8,7 quilômetros do trecho o método da fresagem contínua da capa antiga e em 19,3 quilômetros da via o de microrrevestimento, garantindo, dessa forma, boa trafegabilidade e maior tempo de vida útil dos pavimentos asfálticos.

Goiás em Movimento

A meta do governo do estado para o biênio 2021/2022, por meio da Goinfra e do programa Goiás em Movimento, é recuperar, pavimentar e duplicar 1.600 quilômetros das rodovias estaduais. Entre os objetivos do programa estão a duplicação da GO-070 até a Cidade de Goiás, a conclusão da duplicação da GO-080, de Nerópolis até a BR-153 e a duplicação da GO-020 até Caldas Novas.

Além disso, o programa também visa manter ações prioritárias e implantar projetos de infraestrutura e obras primordiais, como a implantação e restauração da sinalização horizontal, vertical e tachas refletivas das rodovias estaduais. Estão previstos ainda o recapeamento de 800 quilômetros de rodovia e 7 mil metros cúbicos de remendos profundos, bem como a recuperação de bueiros e a recomposições de erosões e aterros.