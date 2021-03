É falso que haverá lockdown em Goiás

Por Marcos Aurélio Silva

É fake news as mensagens que circulam nas redes sociais divulgando um um lockdown em Goiás. O Governo do Estado nega que haja qualquer medida neste sentido, embora esteja adotando novas medidas para contenção da propagação da Covid-19.

Para propagar fake news de lockdown em Goiás, pessoas tem compartilhado notícias antigas, veiculadas no ano passado, quando governo do Estado decretou o fechamento de alguns setores.

Crime

Atos relacionados à criação, à divulgação e à disseminação de informações falsas podem ser enquadrados em pelo menos oito artigos do Código Penal, com penas que vão desde a aplicação de multas até a prisão. O combate a notícias falsas estão na mira da polícia e do Ministério Publico por representar risco ao controle da pandemia da Covid-19.

Fonte: Jornal Opção