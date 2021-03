Prefeitos começam a acatar recomendações do governo estadual

Em ‘situação crítica’, Senador Canedo acata recomendações do governo sobre funcionamento do comércio

Por Mayara Carvalho

“Um termômetro da gravidade da situação é considerar que na semana passada abrimos o Hospital de Enfrentamento à Covid-19 com 11 leitos de UTI e 20 de enfermaria e, hoje, a ocupação já é de 100%”, diz o prefeito Fernando Pellozo

O Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 de Senador Canedo decidiu acatar, na íntegra, as recomendações do Governo do Estado e adotar nota técnica que estabelece o funcionamento do comércio em geral – centros comerciais, shoppings e academias, entre outros – com 50% de lotação, e restringe a 30% a ocupação de igrejas e bares e restaurantes.

O município encontra-se “em situação crítica” e um novo decreto deve ser publicado ainda nesta quinta-feira, 18.

O Comitê se reuniu no final da tarde da quarta-feira, 17, provocado pela videoconferência entre o governador Ronaldo Caiado e todos os prefeitos goianos, realizada horas antes. Participaram representantes da Prefeitura, entre eles o prefeito Fernando Pellozo e a secretária de Saúde, Fabiana Lopes; Ministério Público, Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Municipal e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

“A preocupação do governador e do secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, também é nossa e vamos seguir na íntegra a nota técnica divulgada”, explica o prefeito.

Situação

Senador Canedo está no grupo de municípios identificados pela cor vermelha, que indica situação crítica em relação à pandemia do novo coronavírus. “Um termômetro da gravidade da situação é considerar que na semana passada abrimos o Hospital de Enfrentamento à Covid-19 com 11 leitos de UTI e 20 de enfermaria e, hoje, a ocupação já é de 100%”, diz o chefe do Executivo Municipal.

Fernando Pellozo confirma movimentos da Prefeitura de Senador Canedo no sentido de ampliar ainda mais a rede de atendimento à doença, com a abertura de mais cinco leitos de UTI e cinco de enfermaria, mas é enfático em chamar a atenção para a responsabilidade coletiva. “Não temos como abrir novos leitos indefinidamente e mesmo isso não seria capaz de fazer frente ao avanço do vírus. Se a população não se conscientizar e seguir as orientações, o resultado dificilmente será satisfatório”, conclui.

Fonte: Jornal Opção

Nota JN

O prefeito que tomar medidas de contenção da pandemia poderão ser responsabilizados pelo Ministério Público, daí a mudança de comportamento por parte dos executivos. O recado do MP é bem incisivo, e não poderia ser diferente já que até pouco tempo os prefeitos ficavam em "berço esplêndido" esperando que o governo do estado tomasse todas as medidas para que pudessem aliviar o sistema público de saúde, assim de isentavam de qualquer responsabilidade ou medidas impopulares.