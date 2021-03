Em ação coletiva vereadores tentam manter Ciretran

Em ofício coletivo enviado ao governador Ronaldo Caiado e ao presidente do Detran, Marcos Roberto Silva, os vereadores de Jataí solicitaram que não seja fechada a sede da Circunscrição Regional de Trânsito de Jataí (Ciretran).

Instalada há décadas na cidade, a unidade também atende os municípios de Serranópolis e Perolândia. “Logo, a retirada desse importante órgão afetaria um enorme prejuízo a toda população dos três municípios”, ponderaram os parlamentares no documento com data de 16 de fevereiro de 2021.

Atualmente o atendimento do Ciretran é realizado em unidade separada e adequada para tal, mas a direção estadual pretende transferir todos os serviços para a agência do Vapt Vupt, localizada no Jatahy Shopping. “Certamente haverá um comprometimento em alguns dos serviços prestados e na agilidade do atendimento aos usuários”, observaram os vereadores, que consideram um retrocesso o fechamento do órgão.

Eles lembram que o Ciretran presta diversos serviços, como consulta sobre multas recebidas; consulta sobre pontos perdidos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH); informações constantes do arquivo sobre os veículos; Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); licenciamento de veículos; registro de veículos automotores; Seguro Obrigatório (DPVAT); emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH); apreensão de CNH; apreensão de veículos (caminhões, ônibus, motos, táxis, vans de transporte escolar etc.); liberação de documentos e de veículos.

Fonte: https://jatai.go.leg.br/j4IL