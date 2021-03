Projeto na Câmara Municipal de Jataí poderá aumentar o número de cargos comissionados

Os Vereadores eleitos para o pleito 2021/2024, apresentaram o “PLOL 7/2021 - Projeto de Lei Ordinária do Legislativo” onde aumentam o número de cargos comissionados, sendo que de 01 assessor legislativo, pretendem a provar a lei para 03 assessores legislativos, onde cada um tem o salário de R$ 5.240,68 aumento de R$ 125.776,32 por ano, de despesa com pagamento desses dois assessores, fora os tributos, esse é o gasto só com salário.

Cria ainda EGEL – Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, com os seguintes cargos:

– Presidência da EGEL;

II – Diretoria EGEL;

II – Coordenadoria Executiva da EGEL;

III – Coordenadoria Pedagógica da EGEL;

IV – Secretaria especial da EGEL;

V – Conselho Escolar;

Os quais tem salários de R$ 6.031,16 cada um o que representa um gasto mensal de R$ 36.186,96 e anual de R$ 434.243,52.

Ou seja, a Câmara de Vereadores irá aumentar suas despesas com salários de funcionários anual em R$ 561.000,00.

Será que este é o momento? Eles tem esses valores disponível em caixa? Será que não é possível reverter para a saúde neste momento de crise.

O projeto ainda será discutido na CCJ e depois vai a Plenário