Prefeitura Municipal de Jataí emite nota sobre vacinação

Neste momento inicial, onde não existe ampla disponibilidade da vacina, o objetivo principal da vacinação passa a ser focado na redução da morbidade e mortalidade pela covid-19. Desta forma, faz-se necessário estabelecer os grupos prioritários para a vacinação.

PROGRAMAÇÃO PARA VACINAÇÃO ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES DA VACINA CONTRA COVID-19 EM JATAÍ

Serão vacinados em suas residências a partir de 10/02/2021:

Idosos acamados com 60 anos ou mais; E que atenderem os seguintes critérios:

o Cuidador do idoso acamado, acima de 18 anos, (até 4 cuidadores);

o Idosos acima com 60 anos ou mais que residem com o idoso acamado;

Serão vacinados nas seguintes Unidades de Saúde da Família a partir do dia 15/02/2021:

Idosos com 90 anos ou mais USF: Av. Goiás

USF: Conjunto Rio Claro

USF: Vila Olavo

Serão vacinados nas seguintes Unidades de Saúde da Família a partir do dia 17/02/2021:

Idosos com 80 anos ou mais USF: Av. Goiás

USF: Conjunto Rio Claro

USF: Vila Olavo

Serão vacinados nas seguintes Unidades de Saúde da Família a partir do dia 20/02/2021:

Idosos com 70 anos ou mais

USF: Av. Goiás

USF: Conjunto Rio Claro

USF: Vila Olavo

Serão vacinados nas seguintes Unidades de Saúde da Família a partir do dia 23/02/2021:

Idosos com 60 anos ou mais USF: Av. Goiás

USF: Conjunto Rio Claro

USF: Vila Olavo

Para a vacinação será necessário:

Documento com foto e no do CPF bem como, data de nascimento;

Comprovante de endereço;

Cartão do SUS.

Horário de Funcionamento das Unidades Básicas de Saúde

USF: Av. Goiás: Segunda à sexta 08:00 às 17:00 Sábado e domingo das 08:00 às 14:00

USF: Conjunto Rio Claro: Segunda à sexta 08:00 às 17:00 Sábado e domingo das 08:00 às 14:00

USF: Vila Olavo: Segunda à sexta 08:00 às 17:00 Sábado e domingo das 08:00 às 14:00

VACINA CORONAVAC/BUTANTAN

Volume aspirado: 0,5ml; Via de administração: IM; Local de administração: Músculo deltoide Esquerdo/direito.

Seguir esquema vacinal de 02 doses com intervalo de 28 dias entre elas;

A apresentação multidoses da vacina pode ser utilizada em até 08 horas, desde que mantida em condições de armazenamento recomendados;

Intervalo de 30 dias para os que tiveram COVID-19;

Identificar o frasco com data e horário de abertura, e o horário de vencimento;

OBS: Somente os frascos Multidoses CORONAVAC serão utilizados para a primeira dose dos idosos.

ATENÇÃO: A Vacina Sinovac/Butantan, por se tratar de um produto adjuvantado (com hidróxido de alumínio), deve ser HOMOGENEIZADO, com MOVIMENTOS CIRCULARES LEVES. DILUÍDO E SEM GRUMOS!!!

ATENÇÃO: Preconiza-se um INTERVALO MÍNIMO de 14 DIAS entre as vacinas COVID-19 e as diferentes vacinas do Calendário Nacional de Vacinação!!!

ATENÇÃO: Atentar para as precauções e contraindicações da vacina administradas. ATENÇÃO: Intervalo de 30 dias para os que tiveram COVID-19

Idosos que poderão vacinar SOMENTE com prescrição médica:

Oncológicos;

Transplantados;

Imunossuprimidos;

Seguir as orientações da bula da vacina administrada e dos órgãos competentes em caso de dúvidas.