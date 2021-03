Mudança de DETRAN em Jataí causa discussões e indignação

Segundo o presidente estadual do DETRAN, Marcos Roberto, a mudança da Ciretran em Jataí é uma questão definida pelos escalões administrativos do órgão e que a intenção é enxugar gastos e economizar os R$ 15 mil de aluguel do imóvel atual.

A Ciretran será mesmo transferida para o Jatahy Shopping na unidade do Vapt-Vupt que faz parte do governo estadual. A ideia ventilada de ir para o terminal rodoviário não é possível por questões jurídicas e de de legalidade.

Fonte: Com informações do editor Sergio em rede social