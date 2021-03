Saiba como manter o alimento do seu pet sempre fresco

Boas práticas na hora do armazenamento colaboram para não perder os benefícios nutricionais da ração do seu animal

Além de escolher produtos de alta qualidade, o modo de armazená-los também é fundamental para manter os benefícios nutricionais e garantir o melhor aproveitamento dos alimentos.

“Os cuidados com a conservação começam ainda na escolha do alimento na loja. É preciso examinar bem a embalagem antes de efetivar a compra para garantir que o pacote não esteja danificado ou fora do prazo de validade”, explica o médico-veterinário Flavio Silva da PremieRpet, empresa especialista em alimentos de alta qualidade para cães e gatos.

Uma vez em casa, ele esclarece que é preciso armazenar corretamente o produto. “Escolher um local arejado, fresco, protegido do sol e da umidade para guardar o alimento é um aspecto muito importante, pois evita a formação e desenvolvimento de micro-organismos como fungos e bactérias”, aponta.

Flavio também indica uma série de boas práticas de armazenamento para não perder os benefícios nutricionais do alimento:

Dicas

Informações contidas nas embalagens podem ser importantes, portanto, uma boa dica é manter o alimento no recipiente original. Foto: Divulgação

1 - Mantenha um alimento em sua embalagem original. Além de ser uma barreira de proteção, ela contém informações importantes do produto como a data de validade, os níveis de garantia e ingredientes.

2 - Potes herméticos são uma boa opção para maior segurança no armazenamento, desde que sejam foscos, à prova de luz e que o alimento seja mantido dentro de sua embalagem original.

3 - Ao alimentar o pet, retire da embalagem apenas a porção que for oferecer a ele. Caso o alimento não seja consumido em sua totalidade, descarte as sobras e nunca as retorne à embalagem original.

O ideal é que o alimento seja guardado em potes bem vedados e com pouco contato com a luz. Foto: Divulgação

4 - Após abrir o produto, o alimento seco deve ser conservado de maneira adequada e consumido em até 4 semanas, a fim de preservar o sabor, a crocância e os nutrientes.

5 - Já no caso de alimentos úmidos, se não for oferecido todo o conteúdo do sachê em uma refeição, armazene o produto dentro da embalagem original, vedado e refrigerado. O ideal é que seja consumido em até 48 horas após sua abertura.

O médico-veterinário Flavio Silva ressalta, ainda, que o ideal é sempre lavar e enxugar o comedouro antes de reabastecê-lo com alimento.

“Não se deve deixar sobras no pratinho, pois esses restos que tiveram contato com a saliva do pet e ficaram expostos ao ambiente podem favorecer o desenvolvimento de micro-organismos e contaminar o próximo alimento”, finaliza.

Fonte: PremierPet