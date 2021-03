Incêndio atinge indústria de alimentos em Mineiros

Um incêndio em uma caldeira atingiu uma indústria de alimentos neste domingo (14) em Mineiros, a cerca de 425 km de Goiânia. Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e não houve vítimas.

De acordo com o relato da corporação, as chamas começaram a ser combatidas por brigadistas do local. Eles tentaram impedir o avanço das chamas, mas a esteira que levava a maravalha até a caldeira já estava queimada.

Os bombeiros chegaram e juntou esforços com os brigadistas para conter as chamas na caldeira. Para combater o incêndio, foi utilizado o sistema preventivo de hidratantes da indústria.

Depois disso, as equipes realizaram o rescaldo no local e orientaram os brigadistas.