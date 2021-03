Goiás tem 371 mil casos confirmados de Covid-19 e 7.963 mortes

Por Augusto Diniz

Goiás registrou 561 novos casos de Covid-19 desde a publicação do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) na tarde de sábado, 13, quando o Estado tinha 370.804 infecções pelo novo coronavírus. Até as 10h29 deste domingo, 14, a SES-GO identificou 371.365 pessoas nos municípios goianos com a doença desde o início da pandemia.

As mortes causadas pela Covid-19 em Goiás saíram de 7.957 no boletim das 14 horas de ontem para 7.963 no meio da manhã de hoje. Desde a tarde sábado, a SES-GO confirmou 6 novos óbitos em que a pessoa foi vitimada pela doença.

Outros 180 mortes que podem ter sido causadas pela Covid-19 estão em investigação, assim como 315.694 casos em que moradores do Estado apresentaram sintomas suspeitos da doença. Segundo a SES-GO, a incidência da Covid-19 em Goiás subiu para 52.913 infecções a cada 1 milhão de habitantes.

Mortalidade em Goiás

A mortalidade da doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Estado atingiu 1.134 óbitos a cada 1 milhão de habitantes. 2.314 pessoas morreram em Goiás por síndromes respiratórias agudas graves não identificadas desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da Covid-19 no Estado está em 2,14% do total de pessoas que tiveram a doença.

Na divisão por sexo, 58,34% das vítimas são homens, com 4.646 óbitos por Covid-19 em Goiás. As mulheres representam 41,66% dos óbitos (3.317). Nos casos confirmados, as mulheres são maioria nas infecções testadas. Com 53,51%, o sexo feminino representa 198.699 doentes confirmados que tem ou tiveram Covid-19. Os homens são 46,48% dos pacientes, com 172.624 infectados.

Casos descartados

Do total de testes realizados em Goiás, 224.530 casos suspeitos de Covid-19 foram descartados. 10.478 goianos tiveram síndromes respiratórias agudas graves não identificadas e 141.423 síndromes gripais não identificadas, de acordo com a SES-GO. Se recuperaram da Covid-19 no Estado 356.438 pacientes.