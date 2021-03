Fique por dentro do prazo de vencimento do IPTU

Por Nicolas Mardem

A Prefeitura Municipal de Jataí, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, informa que neste sábado (13) acontece o vencimento do IPTU dos bairros:

Vila Iracema;

Bairro Santa Lúcia;

Bairro Santo Antônio;

Bairro Bela Vista;

Vila São Pedro;

Residencial Alto das Rosas;

Vila Brasília;

Vila Palmeiras;

Setor Colinas;

Bairro Jacutinga;

Vila Campo Neutro;

Vila Frei Domingos;

Bairro Jardim da Liberdade;

Bairro Dom Abel;

Bairro Santa Terezinha;

Setor Epaminondas I;

Bairro Jardim Paraíso;

Bairro José Bento;

Setor Granjeiro;

Setor Hermosa.

Os imóveis que são lotes ou estão em construção, devem retirar seu carnê de pagamento no atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda. A Prefeitura de Jataí está seguindo as normas contra a Covid-19 em seus postos de atendimento ao público, por isso, use máscara e respeite o distanciamento.

Outra forma para obter o carnê do IPTU é pelo site da Prefeitura (http://gestaopublica.jatai.bsit-br.com.br/portal/immobile/search-debit.jsf?e=), utilizando nome, CPF e ou CNPJ do proprietário do imóvel, ou Cédula de Crédito Imobiliário – CCI. O CCI do imóvel pode ser obtido em carnes de IPTU dos anos anteriores.

O IPTU 2021 pode ser parcelado em 10 vezes sem juros, desde que a parcela seja no mínimo de R$ 50 (cinquenta reais) para Pessoa Física, ou uma parcela mínima de R$ 100 (cem reais) para Pessoa Jurídica. O desconto não é válido para quem optar pelo parcelamento.

O IPTU terá um desconto de 20% no seu valor total no pagamento à vista. Para obter o desconto, o pagamento deverá ser realizado dentro de um prazo de vencimento. Esse prazo segue o código da localização do imóvel. Abaixo uma tabela com o código e a data limite para o desconto no IPTU.

Confira a tabela dos bairros e vencimentos AQUI.

Após o prazo da tabela acima, efetuando o pagamento até 30 de abril de 2021 haverá ainda um desconto de 10% no valor total do IPTU.

A Secretaria Municipal da Fazenda está localizada no Prédio da Prefeitura de Jataí, para obter informações sobre o IPTU ligue para (64) 3632-8836.

