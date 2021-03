Goiânia sob chuva forte

Fortes áreas de instabilidade se formaram sobre a região de Goiânia no fim da noite da quinta-feira, 11 de fevereiro, e provocaram um volume de chuva impressionante. No total de 6 horas, a estação meteorológica automática de Goiânia, operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia acumulou 131,2 mm!

A média de chuva para Goiânia em fevereiro é de 222 mm, aproximadamente, de acordo com o INMET. Então, em 6 horas choveu um pouco mais do que a metade da média de chuva para todo o mês.

É muita chuva em tão pouco tempo e praticamente toda a água caiu concentrada em 2 horas, entre 21 horas e 23 horas, num total de aproximadamente 105 mm.

Nuvens carregadas

A animação das imagens captadas pelo satélite GOES 16 mostra o crescimento das nuvens carregadas sobre Goiânia. As nuvens com maior potencial para temporais aparecem em vermelho e amarelo. Note que muitas nuvens deste tipo crescem sobre Mato Grosso.