Oportunidade de trabalho

ASSAÍ ATACADISTA ABRE VAGAS DE EMPREGO EM GOIÁS

O Assaí Atacadista está com 21 vagas de emprego abertas para as cidades de Anápolis, Goiânia Independência e Rio Verde, em Goiás. As oportunidades são todas efetivas e abrangem áreas em loja, tais como Operador de Loja e Operador de Caixa.

Para se candidatar as vagas, os interessados precisam ter concluído o Ensino Médio e devem se inscrever exclusivamente no site https://assai.gupy.io/jobs/94384?jobBoardSource=gupy_public_page até o dia 3 de março. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone, endereço do e-mail e descrever brevemente suas experiências anteriores caso tenha tido.

Como medida de prevenção contra a Covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line, junto com uma série de medidas para garantir a segurança dos colaboradores e clientes da rede em todo o Brasil. O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede possui, ainda, um plano estruturado de carreira e investe constantemente em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.