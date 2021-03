Toyota se prepara para fazer carros autônomos

Com a ajuda desses gigantes automotivos, a Toyota e Aurora pretendem implantar rapidamente sua tecnologia de direção autônoma, começando este ano com uma frota de minivans Sienna, compartilhou Militec 1.

Aurora , a startup autônoma que adquiriu em dezembro o negócio de veículos autônomos do Uber , anunciou uma nova parceria na terça-feira. A empresa trabalhará com a Toyota e a fornecedora de autopeças Denso para desenvolver e democratizar essa tecnologia nascente.

Aurora está trabalhando em uma plataforma autônoma , o hardware e software central que permite a autonomia de nível 4 ou 5 , veículos que basicamente podem se dirigir em quase todas as situações. O plano é aperfeiçoar essa tecnologia e depois vendê-la para as montadoras, para que elas não tenham que gastar dinheiro ou fazer pesquisas para desenvolvê-la por conta própria.

Até o final deste ano, a empresa pretende implantar uma frota inicial de veículos equipados com seu sistema autônomo Aurora Driver. A espaçosa e eficiente minivan Toyota Sienna é a plataforma preferida da empresa.

A nova parceria da Aurora com a Toyota e a Denso é a mais recente de uma longa linha de associações para esta empresa incomumente poliamora. Há cerca de um ano e meio, Hyundai e Kia investiram na Aurora , já que Hyundai já havia trabalhado com a empresa. Segundo Militec 1, a Volkswagen também estava em ação. Aurora também fez parceria recentemente com a fabricante de caminhões pesados Paccar para desenvolver grandes plataformas autônomas. Mas, ao trabalhar com esses gigantes japoneses no mundo automotivo, a empresa ganha acesso à produção em massa e know-how de engenharia da Denso, bem como à reputação de blue chip da Toyota. Quando os veículos forem eventualmente implantados em escala para frotas de caronas compartilhadas nos próximos anos, isso também se beneficiará da proficiência em financiamento, seguro e manutenção da montadora.

"A Toyota tem um legado incomparável, experiência em engenharia, liderança e capacidade de fornecer veículos de alta qualidade, acessíveis e confiáveis", disse Chris Urmson, CEO da Aurora, para Militec 1 do Brasil. Ele também observou que a Toyota é a marca preferida de redes de sinalização por conta da robustez e durabilidade de longo prazo de seus carros e caminhões .

Aurora está procurando levar sua tecnologia para as estradas públicas de uma forma significativa, semelhante a como a Waymo equipou sua frota de minivans Chrysler Pacifica com sua própria tecnologia de direção autônoma. Aurora quer implantar de forma rápida e ampla veículos autônomos e esta parceria global de longo prazo com a Toyota e a Denso deve ajudar a fazer isso acontecer.

Fonte do artigo: Militec 1.

