Carroças do Futuro chega em seu segundo ano de execução com a criação de carroças elétricas e de bambu

Os catadores de materiais recicláveis são responsáveis por coletar 90% de tudo que o Brasil recicla. Normalmente, esses trabalhadores utilizam carroças para armazenar e transportar o que recolhem, podendo chegar a carregar mais de 500 kg de uma só vez. Pensando na saúde desses profissionais, a ONG Pimp My Carroça criou o projeto Carroças do Futuro.

O objetivo do projeto é desenvolver protótipos de carroças e triciclos elétricos com baixo custo e potencial de escalabilidade, que sejam não poluentes e sirvam como alternativa à tração humana. O projeto também desenvolve carroças utilizando materiais alternativos e mais sustentáveis na estrutura. A ideia é proporcionar melhores condições de trabalho e de renda para as catadoras e catadores, além de promover benefícios para a qualidade de vida e saúde destes profissionais, por não sobrecarregá-los fisicamente na execução do trabalho.

“O Carroças do Futuro concluiu a versão da carroça elétrica e realizou neste mês de janeiro testagens com os catadores. A carroça foi bem avaliada e estamos animados para levar as carroças para as ruas”, disse Adriane Andrade, coordenadora do projeto Carroças do Futuro. “Pretendemos replicar este protótipo de carroça elétrica através da aplicação de projetos piloto em microrregiões para avaliarmos o desempenho das carroças e coletarmos evidências referentes ao desempenho do protótipo, ao aumento da capacidade da coleta seletiva e sobre as melhorias nas condições de trabalho e renda dos catadores”, concluiu. Vale frisar que, para a continuidade e ampliação do projeto, a organização está em busca de novos parceiros e investidores.