Nova cepa do coronavírus é confirmada em morador de Goiás, diz secretário

Ela é diferente das encontradas em Manaus, no Reino Unido e na África do Sul.

Por Rafael Oliveira, G1 GO

Uma cepa do coronavírus diferente da que circulava em Goiás na primeira contaminação foi encontrada pelo Instituto Adolfo Lutz, que fica em São Paulo, após analisar amostra de um morador de Ceres, na região central do estado. O laboratório paulista confirmou também que é um caso de reinfecção na mesma pessoa por essa variante.

"Os dados dos sequenciamentos realizados apresentados, ficando confirmada, do ponto de vista laboratorial, a reinfecção pelo SARS-CoV-2 no Estado de Goiás, considerando tratar-se de linhagens/variantes distintas em amostras do mesmo paciente, com intervalo superior a 90 dias", diz o resultado do laudo.

O retorno foi dado ao secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, nesta segunda-feira (8). Essa variante achada é a chamada P2 e é diferente das cepas encontradas em Manaus, no Reino Unido e na África do Sul.

O secretário informou que a nova cepa é estrangeira, mas que já estava circulando no Brasil. Por enquanto, a análise não confirmou se esta variante é mais agressiva que a primeira identificada no estado.

A SES registrou 362.404 casos confirmados e 7.710 mortes por coronavírus desde o início da pandemia, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, a pasta contabilizou 1.588 novos casos confirmados e 3 óbitos.