DNIT anuncia trâmite avançado da duplicação entre Rondonópolis a Goiás

Um dos trechos mais nervosos da BR 364 e que liga as duas cidades, Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia.

O novo superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT, em Mato Grosso, Antonio Gabriel Oliveira dos Santos, anunciou em audiência pública online, da Câmara de Vereadores de Rondonópolis, nos últimos dias, que a duplicação da BR 364, no trecho entre a cidade até a divisa com o estado de Goiás, está em estágio administrativo avançado.

Segundo explica a vereadora Kalynka Meirelles (REPUBLICANOS), participante do debate virtual – que tinha como foco principal melhorias na travessia urbana na região do Verde Teto – o encaminhamento da duplicação é via concessão, que partiria de Rondonópolis, passando por Pedra Preta e Alto Garças, até chegar em Alto Araguaia, já na divisa com o estado vizinho.

“É uma grande notícia pra Rondonópolis e Mato Grosso, de maneira geral. Temos atividades e uma cadeira produtiva similar a de Goiás e ao ter essa infraestrutura logística melhorada muitos negócios devem ser feitos a partir disso e outros intensificados. O reflexo disso, obviamente, é emprego, qualidade de vida e também segurança para as milhares de pessoas que utilizam este trajeto”, comentou.