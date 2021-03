Câmera mostra morador de rua matando mulher a facada dentro de atacadão

Segundo informações, um homem, de 22 anos, que fugia da Guarda Municipal teria tentado tomar a bolsa da vítima do lado de fora, ela resistiu e entrou no estabelecimento. O homem entrou no atacadão e desferiu um golpe de faca na mulher. O socorro foi acionado e rapidamente chegou no local, a vítima foi atendida e encaminhada ao hospital de Santa Maria, porém não resistiu e faleceu.

A idosa estava fazendo compras acompanhada do esposo, de 77 anos, ela deixa 3 filhas.

O autor do crime foi detido pelos seguranças do estabelecimento e entregue as autoridades.

Nota Atacadão Assaí:

"A loja confirma a informação de que uma cliente foi esfaqueada nesta 5ª feira, 4 de fevereiro, na loja de Valparaíso de Goiás, por uma pessoa que fugia de uma perseguição policial. Imediatamente ao ocorrido, os funcionários acionaram o serviço médico e o time de segurança deteve o criminoso, que já foi levado pela Policia Militar. A unidade foi ainda imediatamente fechada. A cliente foi encaminhada com urgência para atendimento médico em Brasília e a rede acompanha com atenção todo o processo, colocando inclusive uma equipe no local à disposição da família. A empresa está neste momento concentrada em prestar todo o apoio e solidariedade à vítima e seus familiares e permanece à disposição das autoridades para esclarecimentos adicionais".

