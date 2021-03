Surto de Covid-19 na Câmara Municipal de Jataí

Câmara suspende atividades presenciais por oito dias

Por Francisco Cabral

A mesa diretora da Câmara Municipal de Jataí publicou, nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, portaria que determina a suspensão das atividades presenciais no Palácio das Abelhas pelo período de oito dias, a partir desta sexta-feira, dia 5. O motivo é o aumento dos casos de Covid-19 e a crise provocada no sistema de saúde do município pela pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2. No âmbito do parlamento jataiense, foram registrados alguns casos.

Os serviços que puderem ser realizados por meio de teletrabalho continuarão a ser desenvolvidos pelos servidores e pelos vereadores. A primeira temporada de sessões ordinárias, prevista para 8 a 12 de fevereiro, será realizada de 22 a 26 deste mês. As atividades presenciais serão retomadas no próximo dia 15.