Beto Lemos dá seu parecer sobre possível candidatura de Fernando Peres de Lima na cidade de Serranópolis

Por Beto Lemos Jataí

Eu não vejo também nenhum problema, mas acho que se ele tem uma chance de ganhar é pelo passado político e as ligações dele com o Governo do Estado e também com a Câmara Estadual, que poderá, isso sim, ser um diferencial para ele usar, além é claro da experiência que ele adquiriu em Jataí, e onde eu creio que ja aprendeu, inclusive pelas palavras dele ontem na radio, com seus próprios erros, a administrar de uma forma mais dinâmica e digamos "profissional", colocando em seu grupo de linha de frente pessoas habilitadas para as funções, não apenas um cabide de emprego como foi aqui, onde, pelo que eu pude ver, a grande maioria eram de aproveitadores e que acabaram "enterrando" o governo dele. Espero que ele tenha aprendido mesmo.

O autor

Adalberto Lemos é militante do direito em Jataí especialista no direito trabalhista e educação corporativa.

Fonte: Facebook