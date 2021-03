Profissionais da Hemorrede começam a ser imunizados contra o novo coronavírus

Por meio de campanhas de imunização das secretarias municipais de saúde de Iporá, Porangatu e Rio Verde, 53 colaboradores da Hemorrede Pública de Goiás já receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. A primeira campanha aconteceu na Unidade de Coleta e Transfusão de Iporá, no dia 21 de janeiro, onde todos os profissionais que atuam na UCT foram imunizados com a vacina Coronavac, 15 no total. Francielle Batista, técnica de enfermagem, fala do alívio que foi finalmente receber a primeira dose da vacina. "Estamos vendo, que mesmo depois de um ano de pandemia, os casos estão voltando a aumentar e a vacina vem nos trazer essa segurança para continuar trabalhando, sabendo que toda a nossa equipe está imunizada. Ficamos muito felizes quando soubemos que todos seríamos imunizados", disse.

No norte do Estado, na Unidade de Coleta e Transfusão de Porangatu, todos os colaboradores da UCT foram imunizados também, 20 no total. A biomédica Samira Campos conta que o sentimento de recomeço tomou conta de todos. "Mesmo com todos os cuidados, claro que nesse período de pandemia todos nós tivemos muito medo de contaminação, e a chegada da vacina representa essa esperança de que logo venceremos essa luta contra o vírus. A ciência mais uma vez está mostrando o seu valor", comemora. No município os profissionais foram imunizados com a vacina AstraZeneca/Oxford.

Para a farmacêutica Joice Cabral, do Hemocentro Regional de Rio Verde, a chegada da vacina AstraZeneca/Oxford representa mais segurança para os profissionais da área técnica da unidade. "Receber a vacina nos dá mais segurança para trabalhar e também para voltar para casa, porque como profissionais de saúde, nosso principal temor é transmitir o vírus para quem nós estamos cuidando". Em Rio Verde, apenas os profissionais da área técnica foram imunizados. Estes receberão a segunda dose daqui a três meses.

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Jataí, ainda nesta semana, os profissionais que atuam no Hemocentro Regional do município também serão imunizados. Nas demais cidades em que a Hemorrede tem unidades de coleta, ainda não há informações de datas para vacinação.