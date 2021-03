Com a palavra, o Editor

Este é o IFG em Jataí a marca do abandono está presente com o matagal fazendo parte da paisagem. Foto: Gideone Rosa

Situação complicada essa.

Esse é o cenário de abandono de uma das mais importantes instituições de ensino do país aqui em Jataí. Aqui simboliza a soma de sérios problemas, verbas que o governo federal subtraiu da educação e a falta de jogo de cintura e iniciativa por parte da direção da instituição.

O que observamos durante minha incursão pela região da cidade foi não é apenas um problema sério do IFG aqui em Jataí, mas também em algumas escolas do município, uma dessas a Escola Municipal Isabel Franco, no Conjunto Rio Claro, que também está em estado de abandono.

O que nos indigna é que devem estar pensando que por conta de não ter aulas presenciais as escolas não precisam de manutenção, zelo, ...cuidados. Pelo que se percebe a degradação é que está tendo "aulas presenciais".

Resposta do IFG

De acordo a direção do IFG o trabalho, mesmo que limitado, continua na instituição. Sobre a falta de limpeza, roçagem e jardinagem é devido o vencimento do contrato com a empresa terceirizada que vinha dando toda a assistência na manutenção de todo espaço físico, em torno de um hectare de área. A direção enfatiza ainda que muito do que está sendo feito é com recursos próprios da direção da Unidade. Sobre a contratação de uma nova empresa que fará a manutenção da instituição depende de licitação, a qual deverá acontecer muito em breve.

Sobre as condições da Escola Isabel Franco no Conjunto Rio Claro, estamos aguardando pronunciamento da secretária de educação.