Em Caiapônia pulso firme contra o avanço Covid-19 com multa pesada

"Se não aprende por amor, aprende pela dor", no bolso.

A Câmara de Caiapônia aprovou nesta segunda-feira (01), em sessão extraordinária, projeto de lei que prevê multa no valor de R$ 300,00 para o cidadão que não estiver usando máscara facial em vias e espaços públicos, estabelecimentos comerciais e locais onde há prestação de serviços. Projeto aprovado pelo legislativo será encaminhado para a Prefeitura de Caiapônia e deve ser sancionado pelo chefe do executivo municipal.

O texto aprovado pelos vereadores descreve que na primeira abordagem o cidadão que estiver sem máscara será notificado e conscientizado sobre a obrigatoriedade do uso da mesma. Em caso de reincidência, ou seja, o cidadão voltar a transitar sem máscara, receberá a multa de R$ 300,00.

O vereador Jamilton Morais (PDT), presidente da Câmara de Caiapônia, afirmou em entrevista à imprensa, que a finalidade da nova lei é conscientizar a população da importância e obrigatoriedade do uso da máscara. Jamilton acrescentou ainda, que os valores arrecadados com as multas serão revestidos em prol do fundo municipal de saúde para o tratamento da Covid-19.

Fonte: Folha de Caiapônia