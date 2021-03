Rotatórias continuam sendo retiradas

Segundo Humberto Machado esse trabalho sendo feito sob análise técnica de tráfego e aquelas que não condiz com a realidade ou necessidade serão mesmo removidas.

Retirada de rotatória na Rua Duque de Caxias com a Rua Inácio José de Melo

Por Nicolas Mardem

A Prefeitura de Jataí, através da Superintendência Municipal de Trânsito, por meio do Superintendente Carlos Luís Silva, e com o apoio da Secretaria de Obras do Município, está realizando a retirada de algumas rotatórias que foram construídas na cidade.

Ontem (01), foi retirada a rotatória da Rua Duque de Caxias, cruzamento com a Rua Inácio José de Melo, com o objetivo de tornar o trânsito da cidade mais seguro, confortável, ágil e inclusivo.

Essa é a Prefeitura de Jataí, cuidando dos condutores do município!