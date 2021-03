oportunidade de trabalho

O GenesisGroup, referência em testes, inspeções, análises, certificações e rastreabilidade para a cadeia do agroalimento, está com inscrições abertas para vaga temporária de auditor de campo até o dia 10 de fevereiro de 2021. São 46 vagas para atuação na Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Podem participar do processo seletivo os profissionais com formação técnica e/ou superior em áreas correlatas ao agronegócio; que tenham disponibilidade de viagens, habilitação categoria B (mínimo de 2 anos) – é importante que tenham experiência com direção de veículos, habilidade com ferramentas tecnológicas (pacote office, aplicativos, recursos digitais), facilidade de comunicação, organização e proatividade. Experiência anterior em processos de auditorias é um diferencial.

“Entre as principais atividades da função de auditor de campo estão visitas nos pontos de embarque e acompanhamento de todo o processo de testes de transgenia, checklist e auditoria de procedimentos e geração de relatórios no aplicativo do GenesisGroup. Procuramos profissionais que se interessem em fazer parte do nosso time, mesmo temporariamente, com o comprometimento para tornar as operações mais eficientes e eficazes”, destaca Carlos Bernardes, coordenador do GenesisGroup.

Entre os benefícios oferecidos estão treinamento para a função, salário compatível com o mercado e vale alimentação.

O cadastro do currículo deve ser feito no site www.genesisgroup.com.br