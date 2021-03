Argentina pede reafirmação do multilateralismo em reunião da OMC

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Sola, pediu na sexta-feira (29) a reafirmação do multilateralismo e do comércio internacional baseado em regras enquanto participava de uma reunião ministerial virtual da Organização Mundial do Comércio (OMC), afirmou o ministério, diz nota da agência "Xinhua".

"Para alcançar uma recuperação econômica sustentável e inclusiva, devemos reafirmar nosso compromisso com a promoção do comércio como um importante motor de desenvolvimento, com um sistema multilateral baseado em regras e a OMC como núcleo", afirmou Sola.

"Estamos enfrentando uma crise sem precedentes na economia global devido ao grave impacto econômico e social da pandemia, que esperamos ser resolvida com a progressão da vacinação de forma equitativa e acessível em todos os países", acrescentou Sola.

O ministro enfatizou que é uma prioridade focar nas questões pendentes, particularmente a contínua reforma das regras do comércio agrícola e a proibição de subsídios à pesca.

"Abordar os atuais desequilíbrios nesses setores é a chave para alcançar o desenvolvimento, o crescimento inclusivo e a erradicação da fome e da pobreza", disse ele. O funcionário argentino também observou que a pandemia "afetou mais os países em desenvolvimento e contribuiu para aumentar a enorme lacuna de desenvolvimento".